Mattia Perin, dopo essere stato a mezzo passo dal Benfica, resta al momento un giocatore della Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, le due parti potrebbero arrivare addirittura ad una rottura definitiva. Il Benfica vuole il giocatore, ma da gennaio, dopo essersi curato il problema riscontrato, nelle visite mediche, in Italia. Salgono quindi le quotazioni del Monaco, in attesa di capire come si risolverà la situazione con il club di Lisbona.