Il mercato non finisce mai. Ufficialmente lo stop alle trattative è arrivato nella serata di lunedì, alle ore 22, lasciando la Juventus con tanti "esuberi" in rosa, da sistemare a partire dal prossimo gennaio. Le cessioni sul tavolo di Fabio Paratici sono diverse e, tra le più complicate da concludere, ci sono quelle dei lungodegenti tra gli infortunati: Mattia Perin e Marko Pjaca. E, se il croato al momento non sembra avere richieste valide per il futuro, il portiere ex Genoa potrebbe aver (ri)trovato una nuova casa. RIECCO IL BENFICA - La trattativa con il Benfica, d'altronde, sembrava ormai conclusa a metà dello scorso mercato estivo. L'accordo totale tra i club e sull'ingaggio si era trovato, prima che le visite mediche alzassero la soglia della tensione tra il club portoghese e quello bianconero. Affare interrotto e, dall'Aston Villa al Monaco, nessuno ha poi più affondato il colpo per avere Perin. Come riportato da Calciomercato.com, però, la pista che porta in Portogallo è tutt'altro che chiusa: a Lisbona serve ancora un portiere e Perin piace sempre. Tra ottobre e novembre il suo recupero sarà ultimato e il Benfica tornerà all'assalto, trovando disponibilità assoluta in questo senso da parte della Juventus.