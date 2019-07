L'affare tra Juventus e Benfica per Mattia Perin è in alto mare. Il portiere, come racconta Calciomercato.com, ha fatto ritorno a Torino e i 15 milioni di euro previsti nelle casse bianconere restano in stand-by. Il club portoghese vorrebbe rimandare a gennaio, quando Perin sarà recuperato, magari tornando a una formula di prestito con opzione di riscatto, obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi. La Juventus, però, non vorrebbe tornare su un accordo ormai preso e ascolta le offerte che arrivano da altrove: il Porto è interessato, ma nelle ultime ore a farsi avanti è anche il Monaco.