Secondo la Gazzetta dello Sport, l'affare Perin con il Benfica è ormai prossimo a saltare con il portiere della Juventus sempre più vicino al Monaco. L'estremo divensore è stato vittima di una lunga querelle con il club lusitano. Che prima ha chiuso l'affare con i bianconeri per un prezzo vicino ai 15 milioni d'euro, poi ha raccontato di visite mediche non passate e di un problema alla spalla che avrebbe tormentato a lungo il portiere ex Genoa. Da qui, la rottura tra le parti. E un affare che difficilmente arriverà a una conclusione. Perin, a questo punto, valuta concretamente la possibilità di trasferirsi in Francia.