Come racconta il Corriere della Sera, edizione di Torino, la Juve è pronta a chiudere con l'Aston Villa per la cessione di Mattia Perin. I bianconeri vogliono chiudere l'affare, dopo aver visto saltare quello con il Benfica, arrivato già alle visite mediche e chiusosi tra la furia della Juventus, e dovrebbero riuscire a portare nelle casse del club la stessa cifra pattuita con il Benfica: 15 milioni di euro con cessione a titolo definitivo. Contatti frequenti tra le due squadre in queste ore, ma il giocatore continua a prendere tempo.