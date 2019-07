Nove presenze nell'ultima stagione, evidentemente meno di quante se ne aspettasse a inizio annata Mattia Perin. Che ha ormai deciso: vuole andar via e vuole farlo subito, per provare un'altra avventura che lo possa avvicinare alla Nazionale, con l'appuntamento dell'Europeo 2020 che chiama a gran voce. Il portiere aspetta offerte dall'Italia, ma al momento solo dal Portogallo sono arrivate proposte concrete: è forte l'interesse del Benfica sul giocatore, oltre ai primi approcci del Porto. Finora, sempre e solo dei 'no' secchi. Ma secondo quanto riportato da Sky Sport, un'apertura nelle ultime ore si è fatta intravedere. Dunque, in pole passa il Benfica.