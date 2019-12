di Francesco Guerrieri

Mattia Perin è destinato a lasciare la Juventus nel prossimo mercato di gennaio. Il portiere, reduce da un serio infortunio alla spalla che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, avrebbe dovuto lasciare Torino già in estate, ma l'accordo con il Benfica è saltato dopo le visite mediche e i bianconeri non hanno poi trovato l'accordo con Aston Villa e Monaco. Non c'è dubbio, però, che Perin finirà altrove il mese prossimo, visto che nelle gerarchie di Maurizio Sarri è al momento addirittura la quarta scelta a disposizione.



LE NOVITA' - Si è parlato questa mattina di un possibile ritorno al Genoa, ma i rossoblù sono fin qui molto soddisfatti del rendimento di Ionut Radu, in prestito dall'Inter, e non potrebbero garantirgli una maglia da titolare. La soluzione, però, resta tra quelle possibili, considerando anche gli ottimi rapporti tra i due club. Quel che è certo è che Perin lascerà la Juventus in prestito, perché l'infortunio appena superato impone una valutazione accurata a breve termine. Genoa in corsa, dunque, anche se l'affare deve ancora decollare.