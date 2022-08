"Chiudere la porta di casa come Mattia". Questo il simpatico messaggio che laha voluto dedicare al suo portiere, grande protagonista in positivo anche nella trasferta di lunedì contro la, che nelle prime due uscite stagionali non ha di certo fatto rimpiangere l'infortunato Wojcech Szczesny. Su Twitter, il club bianconero ha voluto esaltare soprattutto la sua parata al 6' del primo tempo, che mandando la conclusione di Mehdisulla traversa ha consentito di mantenere il risultato sullo 0-0. Anche soltanto per questo, un ringraziamento pare più che doveroso... Qui sotto il post della Juve.