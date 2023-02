Debutto nel 2023. Nell'ampio turnover della Juventus a La Spezia rientrerà anche Mattia, che per l'occasione prenderà il posto di Szczesny, che ha fatto appena in tempo a guarire dall’influenza e tornerà dopo il forfait contro il Nantes. Come scrive Tuttosport, "Perin non deve però essere considerato soltanto un portiere di riserva: il passato da comprimario è ormai alle spalle, da quando è tornato alla Juventus dopo l’anno in prestito al Genoa ha assunto un ruolo centrale, anche all’interno dello spogliatoio bianconero. A inizio stagione, con il polacco ai box per una lesione muscolare, Perin si è fatto valere mostrando grande sicurezza e autorevolezza in campo. Una trasformazione, come ha spiegato lui stesso, resa possibile grazie al lavoro con la mental coach, che lo ha aiutato in un percorso di consapevolezza in cui ha ritrovato l’amore per il calcio dopo che, all’indomani dell’intervento alla spalla nel 2019, aveva anche pensato di smettere. A Torino è dunque rinato: si è integrato nel gruppo, ha un ottimo rapporto con i compagni e con Allegri, è soddisfatto di vestire la maglia bianconera, ha serenamente accettato il ruolo di vice allenandosi come se dovesse andare sempre in porta, un atteggiamento mentale che gli consente di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa".