Le parole di Mattiaalla presentazione dei nuovi studi dello Juventus Creator Lab:- "Nel calcio siamo abituati alle critiche e ai complimenti. Fino a gennaio eravamo formidabili, poi dopo Empoli e Inter siamo entrati in un vortice che ci ha consegnato alle critiche come è giusto che sia. Sia noi che il mister siamo abbastanza abituati a questo tipo di considerazioni. Sia quando le cose vanno bene che male ci si divide le responsabilità. Non è giusto che la responsabilità vada tutta al mister e così il merito si divide quando le cose vanno bene. Siamo un unico gruppo, altrimenti dopo il post gennaio dove credevamo allo scudetto e abbiamo visto scapparci l'obiettivi, altre squadre sarebbero annegate e invece noi ci siamo aiutati. Ora siamo in corsa per gli obiettivi ed è entusiasmante, la mattina mi sveglio e non vedo l'ora di arrivare al campo per condividere con i miei compagni la possibilità di preparare queste gare".