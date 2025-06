Perin al Milan con Allegri, l'idea di mercato: la posizione della Juventus

Perin al Milan con Allegri? L'idea

Dopo sei stagioni, l'avventura di Mattia Perin alla Juventus potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. La Juve - al netto del recente rinnovo di contratto fino a giugno del 2027 - infatti, riporta Tuttosport, sembra intenzionata a fare marcia indietro, e a valutare eventuali offerte per il portiere italiano.Tra i club interessati, si legge, il Milan di Massimiliano Allegri che a breve potrebbe salutare Mike Maignan, in direzione Chelsea. Se la trattativa con il club inglese andasse in porto, il Milan a quel punto - visto il feeling con Max Allegri e il costo abbordabile del cartellino - potrebbe intensificare il pressing per Perin, per poi completare successivamente il reparto. Che ruolo avrebbe Perin in rossonero? Non è da escludere che possa essere proprio l’azzurro il portiere titolare del Milan.

Chi arriva in porta alla Juventus se Perin va via?

La Juventus ha già il suo portiere titolare, ovvero Di Gregorio, ma dovrebbe comunque prendere un sostituto di Perin, che in questi anni è stato più di un semplice secondo portiere. Per sostituirlo, riferisce il quotidiano, la Juventus andrebbe alla ricerca di un profilo giovane, ma di esperienza, che possa giocarsi le sue chances a stagione in corso con l’estremo difensore di riferimento.