Oscar Damiani, agente di Radu, ha parlato del ritorno di Perin a Genova: "Sto andando proprio adesso a parlare con lui per capire la situazione. Per me è sempre un errore mettere in competizione tra loro i portieri. Adesso vedremo cosa accadrà, il mercato è lungo. Ionut è un ragazzo dal carattere forte, può superare anche questo. Certo che quello del portiere non mi sembrava il principale problema del Genoa…", le sue parole.