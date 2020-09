"Siete pronti a ricominciare, ancora insieme a me?". La scritta 'Genoa' alle spalle, le urla di Mattia che festeggia la salvezza del Grifone. Sono passate solo alcune settimane, ma Perin è già pronto e caldo per tornare a difendere i pali dei rossoblù. Oggi è stato ufficializzato il ritorno (in prestito) verso quella che è stata semplicemente casa sua, dove ha scelto di tornare anche in seguito all'infortunio e ai sei mesi fuori dal progetto Juventus. Mattia proverà a riconquistare anche la Nazionale di Mancini, sebbene non sarà facile. Qualche facile ironia tra i commenti al suo post, soprattutto dai suoi compagni: "Se sono pronto? Mica tanto...", gli scrive l'altro ex Juve Favilli.