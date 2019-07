Il Benfica accelera in maniera decisiva per Mattia Perin. Alzata a 15 milioni l'offerta per il portiere della Juventus, al quale è stato promesso un contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Come scrive Gazzetta.it, il direttore sportivo dei lusitani, Manuel Rui Costa, ha chiamato in prima persona l'ex Genoa per convincerlo.