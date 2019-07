Adesso ci siamo: Perin va al Benfica, mentre per la Juve c'è Joao Ferreira. Storie di contropartite e di cifre che si assottigliano. Il classe 2001 è l'ultima scommessa di Paratici, capo dell'area sportiva: il futuro è dalla sua parte, e l'onda bianconera sarà solo da sfruttare. Quasi sicuramente a partire dalla Primavera.



LE ULTIME - Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti hanno definito ormai la cessione. Domani, l'agente del ragazzo, Alessandro Lucci, volerà in Portogallo per chiudere gli ultimissimi dettagli e aprire la strada del Portogallo al suo assistito. Perin ormai a un passo dal Benfica, le volontà ci sono, e in serata sono arrivati pure gli accordi. Boa sorte.