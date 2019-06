Perin potrebbe rientrare nell'affare Chiesa. Il portiere resta in uscita dalla Juventus: dopo aver racimolato una decina di presenze, Mattia ha deciso di dover provare nuovamente un'esperienza da primo estremo difensore. Le offerte non mancano, e sono tutte tali da permettergli un posto anche nella Nazionale che Mancini sta costruendo per la prossima rassegna europea. Una stagione dura, con parecchi infortuni, non scalfisce quello che è il talento del calciatore di Latina, stavolta conteso dalla Roma e dalla Fiorentina. Proprio su quest'ultima, Commisso ragiona se ci possa essere interferenza - o affare in comune - nela questione Chiesa. Per la Juve, solo un aiuto.