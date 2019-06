Mattia Perin è pronto a salutare, così la Juve fa partire la caccia al secondo portiere. Il "12" bianconero potrebbe salutare dopo appena un anno a Torino, vissuto costantemente alle spalle di Szczesny, con anche qualche infortunio a condizionarne l'impiego. Ecco perché Perin va verso l'addio, per ritrovare minuti e Nazionale, con frequenza, soprattutto nella stagione che porterà all’Europeo. Il ruolo di vice gli va stretto e così la Juventus può decidere di liberarlo.



DUE OPZIONI - Due sono i parametri di ragionamento per la Juve: l'offerta e il sostituto. Perin partirà per un buon affare, ma soprattutto prima i bianconeri vorranno assicurarsi un colpo importante, perché avere due portieri forti è fondamentale per chi ambisce a vincere tutto. E allora ecco i nomi: come spiefa Tuttosport, in pole per il ruolo di vice c'è l'ex Napoli (ora al Milan) Pepe Reina, con il padre che nei giorni scorsi ha aperto l'affare. Ma non solo. Le alternative portano a Keylor Navas, che però ha un ingaggio decisamente elevato, e Jasper Cillessen, che vorrebbe lasciare il Barcellona. Ad oggi Reina è il favorito, ma servirà un affare convincente per lasciare andare Perin.