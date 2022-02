Le parole di Mattia Perin a Sky Sport:



SPOGLIATOIO – "Si respira bellissima energia nello spogliatoio e in campo. Stiamo costruendo qualcosa di importante partita dopo partita. Se abbiamo voglia di sacrificarci e divertirci di toglieremo delle soddisfazioni"



VLAHOVIC – "Di Vlahovic quello che mi ha colpito è la professionalità, quando si arriva alla Juve c’è una mentalità da acquisire del duro lavoro per raccogliere i frutti. i più giovani ci mettono settimane, lui è arrivato con grande voglia di migliorarsi e lavorare. a 21 anni non è scontato".