di Federico Mariani

È arrivato il momento di prendere decisioni importanti per Mattia Perin. Il portiere classe 1992 sta valutando quali strade prendere per le prossime stagioni. Ed il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus, dopo una sola annata in bianconero. Colpa della concorrenza di Wojciech Szczesny, bravo a dimostrare di meritarsi i galloni di primo portiere. Così, l’ipotesi dell’addio non va scartata. La Roma è un’ipotesi, anche se Perin prende tempo e valuta attentamente come muoversi. In ogni caso, la Juve sta già valutando diversi profili come vice Szczesny per non farsi cogliere impreparata



BARCELLONA – La prima pista porta a Barcellona. Dopo due stagioni da guarda spalle di Marc-André Ter Stegen, Jasper Cilessen sembra intenzionato a cambiare aria. Negli ultimi giorni, l’ipotesi più quotata è il Benfica che gli garantirebbe un posto da protagonista. Tuttavia, aveva destato non poca curiosità una sua uscita: “Vado a giocare con Cristiano Ronaldo”. Parole che lasciavano intendere un contatto con la Juventus. Va detto che difficilmente Cilessen godrebbe di grandi spazi, considerando che i bianconeri punteranno nuovamente su Szczesny. Dunque si tratta di una pista non totalmente abbandonata, ma difficilmente percorribile.



BREMA – La seconda strada arriva fino a Brema, in casa Werder. Pavel Nedved avrebbe individuato nel connazionale Jiri Pavlenka. Il numero uno ceco è stato autore di un’ottima stagione. A ventisette anni, la chiamata della Juve sarebbe un’occasione irrinunciabile. Al momento il club tedesco smentisce i contatti, ma Nedved potrebbe giocare un ruolo molto importante all’interno di un’eventuale trattativa.



SHEFFIELD – Potrebbe anche tornare in auge una vecchia idea di mercato. In inverno, infatti, la Juve si era fatta avanti per Dean Henderson. Estremo difensore inglese classe 1997, ha vissuto una stagione straordinaria con lo Sheffield United, contribuendo alla promozione dello storico club inglese. I bianconeri sono interessati, ma dovrebbero comunque vedersela con altri colossi come Bayern Monaco, Arsenal e Tottenham. In ogni caso, i conti andranno fatti con il Manchester United, club detentore del cartellino del giocatore.