Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per Mattia Perin potrebbero aprirsi le porte di un'esperienza all'estero. Con l'approdo di Gigi Buffon alla Juve, l'estremo difensore ex Genoa ha fatto capire di aver già chiuso le valigie: e mentre procede con le cure al J Medica, il portiere ora valuta tutte le proposte che riescono a raggiungerlo in quel di Torino. A partire dai sondaggi del Siviglia, proseguendo con il derby portoghese, accesissimo. Prima il Benfica, poi soprattutto il Porto (che aveva contattato Buffon per sostituire Iker Casillas): Perin ora sta continuando a prendere tempo. Preferisce rimanere in Serie A, e nel mirino ha il Milan. Prima, però, deve concretizzarsi l'uscita di Donnarumma al Psg.