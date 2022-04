9









Le parole di Mattia Perin a Sky Sport: "Settimana perfetta per me e per tutta la squadra. La finale era un obiettivo, quando lo raggiungi è gratificante, abbiamo ancora l'obiettivo 4 posto, da domani si torna a lavorare. Fare la scelta di rimanere non è facile, può sembrare comoda ma è ambizioso. Giocare alla Juve, anche se meno, vale di più alla Juve che da altre parti. Ambire ai trofei vale di più che mettere nel cassetto presenze senza lottare per vincere, per questo ho scelto di rinnovare. Una delle squadre più iconiche. Cerco di farmi trovare pronto, mi preparo mentalmente con la mia mental coach, preparo le partite allo stesso modo, sia se gioco che se non gioco. Se vinciamo la Coppa Italia? La Juve è abituata a vincere, sarebbe importante per la stagione vincere un trofeo. Non abbiamo iniziato bene poi ci siamo compattati"