Mattia, a Sky Sport, ha parlato così dopo Verona-Juve."Vincere aiuta a vincere, crea entusiasmo, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, una battaglia sportiva, sporca, le seconde palle erano importanti. Uomo a uomo a tutto campo diventano duelli individuali. Così dovevamo portarla a casa, di carattere e mentalità giusta, di sacrificio. E l'abbiamo fatto"."Abbiamo tanto da migliorare, sia quelle che facciamo bene, migliorandoci. Sia quelle che facciamo meno bene. Lo sappiamo, non vediamo l'ora di tornare al campo e allenarci"."Iniziando dalla Lazio, non dobbiamo perdere questo stampo di livello caratteriale. Se siamo questi uomini qui in campo e danno il 100%, perdiamo poche partite. Ce la giochiamo con tutti e possiamo vincere con tutti. Se caliamo, diventiamo aggredibili e possiamo subire tutti. Ce ne siamo accorti, meglio tardi che mai"."Pensiamo partita dopo partita, il cavallo si vede all'arrivo".