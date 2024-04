Le parole di Perin a Sky:PARTITA - Sensazioni di felicità, abbiamo passato il turno ed era il nostro obiettivi, siamo dentro gli obiettivi, abbiamo gli stimoli per lavorare. Domani riprenderemo le cose su cui dobbiamo migliorare e lavoreremo.ATTEGGIAMENTO - A Cagliari siamo riusciti a recuperare una partita non semplice, il carattere non manca, le qualità non mancano. Possiamo fare di più, essere meno contratti a inizio partita. Ma se si parte dal recupero di stasera, le basi per partire ci sono. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo un mix tra esperienza e giovani e dobbiamo riuscire a far combaciare le due cose.PARATA SU CASTELLANOS - Sono lì per quello ,cerco di fare il meglio.FINALE - Dobbiamo lavorare su attenzione, quando siamo compatti è dura farci gol. Il primo di oggi su palla inattiva e ci ha messo addosso tensione e paura, però è stata fondamentale la reazione.