Le parole dia Sky Sport:RITORNO - "Sono stato 3 giorni a casa con l'influenza. Sono rientrato i compagni mi hanno fatto sentire a mio agio, ci siamo allenati bene dopo il Nantes, fa piacere tornare a casa con il bottino pieno".PARATA SU GYASI - "Il passato è energia morta, mi piace il presente, vivere il qui e ora, questo mi aiuta quando il mister mi chiama in causa. Un po' di esperienza ho percepito che poteva tirare lì e questo mi ha dato una mano".PRESTAZIONE - "Dobbiamo migliorare ogni giorno, non basta mai quello che facciamo. Siamo stati bravi dal punto di vista dei dettagli, aiutarci in campo con la voce e l'esperienza, aiutare il compagno. Sappiamo che a Nantes ci vuole una partita dal punto di vista caratteriale da grande Juve, per vincere dobbiamo essere quella Juve lì".