Le parole dia Sky:PARTITA - Non abbiamo trovato le misure per andarli a prendere, ci dà spunti su cui lavorare. Non eravamo fenomeni, non siamo brocchi. Secondo tempo splendido, dominato, non succedeva da tempo. Stiamo cercando di cambiare modo di giocare ma ci vuole tempo, bisogna avere fiducia continuare con il pressing alto. Secondo tempo meraviglioso, possiamo giocare così ma ci vuole tempo e siamo fiduciosi. Delusi per il primo tempo, ce lo siamo detto. Negli ultimi anni partite così le perdevamo. I compagni lavorano bene durante la settimana. Ora pensiamo all'Empoli vedendo cosa non è andato".ALL'INTERVALLO - Ci ha predicato calma all'intervallo. Eravamo agitati perchè non trovavamo le distante. Ci ha dato degli accorgimenti che abbiamo messo subito in campo e ci siamo accorti della differenza. So che alla Juve si deve vincere, ma siamo in un momento di ricostruzione e possiamo trovare delle cose importanti