Mattia Perin ha commentato a JTV Juventus-Malmö 1-0:non tutti credevano che potessimo arrivare in cima al girone ed è una ciliegina sulla torta importante pure per il sorteggio degli ottavi. Questo risultato dimostra quale sia il reale valore della squadra, in questa stagione siamo incappati in alcune brutte partite, ma siamo in crescita.""Viste le ineluttabili qualità tecniche che abbiamo, se entriamo avanti con lo spirito e la voglia giusta perdiamo poche partite. Certo, dobbiamo consolidare questa cosa e partite come questa ci aiutano in tal senso! L'aspetto mentale è il più importante: qualità e idee di gioco ci sono tutte, ma quando siamo sotto tono dal punto di vista caratteriale soffriamo, quando invece tutti insieme teniamo le antenne dritte, sono pochissimi a poterci battere".