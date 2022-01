1









Le parole di Mattia Perin a Juventus TV:



COPPA ITALIA - "Questa competizione per noi è fondamentale, lo sappiamo che per noi non esistono gare facili. Non dobbiamo approcciarla così, ma riusciremo a portarla a casa solo se tutti quanti da squadra riusciremo a dare il 100%"



SAMPDORIA – "Nella rosa ci sono effettivi di grande qualità, calciatori di ottimo valore. Dobbiamo stare attenti e non sottovalutare assolutamente questa gara. Non basterà dare il 99%".