Mattia Perin ha parlato anche a JTV prima di Juventus-Sampdoria: "Per come si era messa la partita con lo Spezia, essere riusciti a portare a casa i 3 punti ci ha compattati: venir fuori così egregiamente dalle difficoltà ci ha dato la percezione di un punto di partenza per tornare nelle posizioni di classifica che ci competono.E oggi sarà l'ennesima gara così. L'obiettivo del clean sheet non appartiene solo ai portiere, ma a tutta la squadra!"