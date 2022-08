Le parole dia Juventus Tv:«Questo pareggio ci dovrà servire da lezione per capire quali sono le aree di miglioramento su cui lavorare. Ci lascia, ovviamente, l'amaro in bocca, ma sarà uno stimolo in più per preparare al meglio la prossima partita. Sicuramente non aver preso gol per la seconda giornata consecutiva è un ottimo segnale e conferma quanto di buono stiamo facendo in allenamento. Sapevamo che non sarebbe stato semplice venire a giocare qui, a Marassi, contro una squadra difficile da affrontare come la Sampdoria. Ora il nostro obiettivo è quello di continuare ad allenarci con determinazione come abbiamo fatto fino a questo momento».