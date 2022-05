Anche Mattia Perin si unisce ai saluti e ai ringraziamenti per Giorgio Chiellini. Ecco il suo lungo e toccante post, pubblicato su Instagram: "Forse sarò scontato ma è da davvero così: sei stato una grande fonte di ispirazione. Per la tua dedizione, la meticolosità, la passione e il tuo feroce agonismo. Standoti vicino ho capito cosa significhi realmente essere un giocatore della Juventus. Il tuo equilibrio mi ha aiutato invece a vedere le cose da un’altra prospettiva, specie nelle difficoltà, dove si deve venir fuori, perché solo così si diventa giocatori affermati e completi! Oggi si chiude un grande capitolo della tua vita, che ti ha regalato gioie immense e un amore che durerà in eterno. Sono certo che per l’Uomo che sei presto si apriranno nuove porte. Sei una leggenda del calcio internazionale e perciò continuerai ad essere una risorsa preziosa per questo mondo. GRAZIE e in bocca al lupo Giorgione!".