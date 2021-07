La casella di secondo portiere alle spalle di Wojciech Szczesny dovrebbe essere occupata da lui, ma come sappiamo lui sogna una squadra che lo possa far giocare titolare per recuperare anche quotazioni in chiave Nazionale.Di pari passo con la volontà della Juve di tenerlo e con la richiesta di almeno 10 milioni di euro per eventualmente cederlo, che finora non ha trovato acquirenti.Ieri il primo tempo dell'amichevole col Cesena alla Continassa ha visto un Mattia tra i pali juventini nel primo tempo,Davanti agli occhi del suo titolare Szczesny, che a bordocampo assisteva alla gara col consueto sorriso.Cosa ci dirà il mercato dei portieri lo vedremo definitivamente nelle prossime settimane. Intanto Perin nuovamente con la maglia della Juve l'abbiamo visto ieri all'opera, e molto probabilmenteLo scenario che sembra configurarsi è quello di un Perin che si faràper sognare i Mondiali in Qatar nell'inverno 2022.