Che fine ha fatto Morata? Se lo chiede la Juve ma anche l'Atletico Madrid. La macchina da gol che i bianconeri hanno ripreso in estate nelle ultime partite si è inceppata. L'avventura 2.0 di Alvaro a Torino era iniziata benissimo con gol e prime pagine tutte per lui, ma ultimamente l'attaccante spagnolo sta avendo qualche difficoltà. A pagare la sua condizione sono anche i Colchoneros, perché secondo quanto scrive fichajes.net se le cose dovessero continuare a non andare bene la Juve potrebbe pensare di non riscattarlo e rispedirlo a Madrid, dove però è fuori da ogni progetto.