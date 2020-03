Non c'è solo il Coronavirus a preoccupare la Juventus. Oltre all'ultimo ko contro il Lione, i bianconero devono affrontare un nuovo problema in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia: per la partita con il Milan Maurizio Sarri dovrebbe avere tutti a disposizione tranne Demiral, ma dovrà valutare se schierare i giocatori diffidati che in caso di cartellino salterebbero l'eventuale finale. A rischio squalifica ci sono Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Aaron Ramsey: i primi due erano diffidati già prima dell'andata, il gallese ha rimediato il cartellino nella prima sfida contro il Milan.