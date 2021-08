, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus Under 23."La Juventus ho visto che ha una squadra forte, organizzata e con molti ragazzi giovani, con molta qualita’ e di prospettiva. Andiamo ad affrontare un’ottima squadra, ma lo faremo con la nostra grande voglia di iniziare, di partire bene. Giocheremo davanti ai nostri tifosi, davanti alla nostra gente, che finalmente potra’ darci una mano per affrontare con maggior determinazione questo primo duro ostacolo. C’e’ grande entusiasmo, tanta voglia di far bene ma con la consapevolezza della caratura dell’avversario".