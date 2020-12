Dopo una lunga striscia di risultati positivi è arrivata la sconfitta contro l'Olbia di domenica scorsa. Quest'oggi - nel recupero dell'undicesima giornata di Lega Pro contro la Pergolettese - la Juve Under 23 cercherà di ripartire e di cancellare non solo il risultato ma, soprattutto, la brutta prestazione in Sardegna. Mancherà Rafia, squalificato dopo il cartellino rosso dell'ultimo turno, ma torna in gruppo Alcibiade, rimasto fuori a lungo a causa della positività al Covid. In questi giorni Zauli ha continuato a difendere il gruppo e a garantire sulla qualità e sull'impegno della rosa; ci si aspetta, quindi, una prestazione determinata che possa rilanciare i giovani bianconeri.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Pergolettese: In attesa

Juventus Under 23: In attesa



Arbitro: Sig. Petrella di Viterbo



La diretta testuale su ilbianconero.com: