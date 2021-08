Inizia il campionato dellain trasferta, contro la Pergolettese, arriva un 1-2 già importante. A segno Miretti e Brighenti.IL RACCONTOAppena entrato, sfrutta il tocco di Zuelli e scarica alle spalle di Soncin. 2-1 per i bianconeri.58' -. Pareggiaper i padroni di casa: 1-1.45' - Ricomincia il match.45' - Finisce qui il primo tempo: bianconeri in vantaggio grazie a un super gol di Miretti.41' - Ancora Israel! Ottima azione di Girelli: al tiro va Villanova, ma è anticipato prontamente dal portiere juventino.37' -Gol pazzesco del talento bianconero: il destro s'infila all'incrocio dei pali! 1-0 per la Juve Under 23.30' - Ci prova Soulé: il sinistro al volo finisce altissimo.19' - Eccolo, Sersanti: il cross è di Anzolin, la testa è del nuovo arrivato. Palla a lato.14' - Ci prova Zennaro: il colpo di testa è facilmente parato da Israel.1' - Inizia il match37′ Miretti, 58′ Zennaro, 73′ BrighentiSoncin; Piccardo (28′ Girelli), Lambrughi, Lucenti, Villa; Ariti, Varas, Zennaro (65′ Palermo, 69′ Perseu); Bariti, Guiu Villanova (65′ Moreo), Morello. A disp. Labruzzo, Ferrara, Alari, Bresciani, Cancello, Vitalucci, Fanni, Verzeni. All. LucchiniIsrael; Barbieri, De Winter, Poli, Anzolin (82′ Ntenda); Sersanti, Leone (62’Zuelli), Miretti; Soulè (62′ Akè), Cudrig (69′ Pecorino), Sekulov (69′ Brighenti). A disp. Garofani, Raina, Leo, Stramaccioni, Riccio, Ntenda, Palumbo, Clemenza. All. ZauliDjurdjevicPoli, Lambrughi, Soulè, Zuelli, Aké