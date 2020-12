3







di Marco Amato

Dopo un inizio difficile e il vantaggio della Pergolettese, la Juventus Under 23 riprende il match e vince per 3 a 1. Fondamentale il cambio di modulo operato da Zauli che, insieme all'entrata di Del Sole, hanno dato una scossa alla squadra. Ottimi, i bianconeri, dal punto di vista della mentalità dimostrata.



NOCCHI 6.5 - Un paio di buone parate non semplici



COCCOLO 6.5 - In una gara di sofferenza per il reparto difensivo, è quello più attento e con meno sbavature



CAPELLINI 5.5 - Un grave errore in fase di impostazione rischia di spalancare le porte alla Pergolettese. Bravo, in seguito, a recuperare e chiudere. In generale, qualche disattenzione e imprecisione di troppo



DELLI CARRI 6 - Perde la marcatura di Morello sul gol dell'1 a 0, recupera con alcune buone chiusure



CORREIA 6.5 - Nel primo tempo è fuori dal gioco e tocca pochi palloni. Nella ripresa, complice il cambio di modulo, alza il livello della prestazione: sbaglia un gol già fatto e pochi minuti dopo firma il 2 a 1



RANOCCHIA 6.5 - Verticalizzazioni veloci e precise che fanno salire la squadra, ottimo nell'azione dell'assist servito a Petrelli (Dall'81' TROIANO s.v. - Entra per dare sostanza al centrocampo)



PEETERS 6.5 - Preciso con il pallone tra i piedi e buona prestazione in fase di chiusura



FAGIOLI 6 - Con la squadra di casa chiusa si abbassa di qualche metro per toccare più palloni, fatica a trovare varchi. Dà il via al contropiede che porta al gol di Del Sole (Dall'89' MOSTI s.v. - Pochi minuti a partita conclusa)



DI PARDO 6 - Qualche buona incursione, il minimo indispensabile



BRIGHENTI 5 - Fatica a trovare il pallone e a dialogare con il compagno di reparto (Dal 61' DEL SOLE 7 - Aumenta il ritmo della manovra offensiva, si rende subito pericoloso e chiude il match con il terzo gol)



PETRELLI 7 - Segna la rete del pareggio e firma un assist, si sacrifica per la squadra e getta il panico nella difesa avversaria con i suoi tagli in area



All. ZAULI 7.5 - Il cambio di modulo nel secondo tempo, insieme all'entrata di Del Sole, cambia volto alla squadra e permette la rimonta