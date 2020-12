IL TABELLINO



Pergolettese-Juve Under 23: 1-3



Marcatori: (Morello 8', Petrelli 30', Correia 72', Del Sole 85')



Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Piccardo Ferrara 70'), Lucenti, Bakayoko, Villa; Varas, Andreoli, Figoli (Panatti 58'). Bariti (Ciccone 55'), Scardina (Bortolusz 58'), Morello. A disp. Labruzzo, Candela, Ceccarelli, Tosi, Faini, Ferrari, Lamberti, Longo. All. De Paola

Juventus Under 23 (3-5-2): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Ranocchia (Troiano 81'), Peeters, Fagioli (Mosti 89'), Correia; Brighenti (Del Sole 61'), Petrelli. A disp. Bucosse, Garofani, Rosa, Alcibiade, Leone, Barbieri, De Oliveira, Riccio. All. Zauli



Ammonizioni: (Peeters (J) 17', Ranocchia (J) 44', Di Pardo (J) 58')



Arbitro: Sig. Petrella di Viterbo