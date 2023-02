L'allenatore dellaAlbertoha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro ladi mister Massimo(nella foto), senza nascondere un certo fastidio soprattutto per l'episodio dell'espulsione di Matteo. Ecco il suo commento: "Siamo sempre qua a dire delle cose... Non si può in 7 minuti dare 2 ammonizioni. Poi diventa difficile a distanza di tre giorni, come energie, portare la partita a termine; è stata molto condizionata per un fallo a metà campo che guardava la porta avversaria. Si può usare la parola scandalo? Oggi è successo questo".E ancora: "Non è questione di poca cattiveria, ma di tecnica e capacità di giocare. Ricordiamoci che giocavamo contro lache prende i migliori giocatori del mondo e ha giocatori che, pur giovani, hanno fatto Champions League e Serie A".