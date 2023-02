Torna in campo la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla che affronta la Pergolettese per la venticinquesima giornata del campionato di Lega Pro. I bianconeri nell'ultima giornata hanno ritrovato il successo contro il Vicenza.



IL TABELLINO

Marcatori:



Pergolettese: Soncin; Arini, Lambrughi, Piccinini; Bariti, Figoli, Varas, Artioli, Villa; Vitalucci, Abiuso.

A disposizione: Rubbi, Tonoli, Mazzarani, Guiu Vilanova, Andreoli, Cancello, Iori, Verzeni, Bozzuto



Juventus Next Gen: Crespi, Savona, Poli, Huijsen; Mulazzi, Sersanti, Barrenechea, Iocolano, Barbieri; Compagnon, Cudrig.

A disposizione: Raina, Daffara, Stramaccioni, Nzouango, Sekulov, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo, Besaggio, Pecorino, Turicchia



Ammoniti: Figoli (P)



28'- Ammonito Figoli della Pergolettese per fallo a centrocampo



23'- Tentativo dalla distanza di Compagnon, respinge Soncin



7'- Tentativo di Sersanti di testa su assist preciso di Iocolano, pallone alto



CALCIO D'INIZIO primo pallone gestito dai bianconeri