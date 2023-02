La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla dopo la vittoria contro il Vicenza dello scorso turno si trova contro la Pergolettese. Nel corso del primo tempo la squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Figoli. Tre punti per i bianconeri con la rete di Pecorino a cinque minuti dal termine. Queste le nostre pagelle:Due belle parate nel corso della prima frazione di gara. Gara in controllo.Si vede poco nel primo tempo di gara. Sostituito nell'intervallo. Dal 46'6 aiuta la manovra bianconera.Leadership da capitano. Si prende anche qualche rischio difensivo. Tenta la conclusione da fuori area, alta.Attento e preciso, da lì non si passa. Una buona gara, di controllo. Nelle chiusure è non si fa mai sorprendere.Luci ed ombre. Non una gran partita, quando viene arretrato in difesa spinge di più. Dal 706,5 gestisce bene la gara.Un'occasione nitida di testa sprecata nella prima frazione di gara. Non la sua miglior gara. Dal 55'7 aiuta la manovra offensiva, sua la rete che vale i tre punti.Nervoso in occasione del fallo su Cudrig si fa ammonire. Lotta in mezzo al campo e non si fa sorprendere.Una palla perfetta ad inizio gara sulla testa di Sersanti. Disegna parabole precise. Uno dei migliori in campo.Lotta, fa a sportellate e ci prova. Molto lavoro sporco.Mai nel vivo dell'azione e mai nel vivo della gara. Dal 81'7 entra e regala l'assist che vale i tre punti per i bianconeri.Di astuzia ed esperienza si prende il fallo che porta all'espulsione di Figoli. Una buona gara, ci prova fino all'ultimo. Dal 70'6,5 un gol annullato e poco altro nei venti minuti a sua disposizione.Una buona gara della sua Juventus. Sempre in controllo, i bianconeri hanno creato molte occasioni. Decisa grazie ai cambi.