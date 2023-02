Anche Davide, centrocampista della, non ha nascosto il suo fastidio per la sconfitta contro ladi mister Massimo(nella foto), arrivata al termine di un match che a suo dire è stato condionato dall'espulsione del compagno Matteo Figoli. "Il momento è già difficile e complicato, rimanere in 10 è stata un po’ una mazzata", le sue parole ai canali ufficiali del club. "Loro sono una squadra a cui piace giocare, non si sono risparmiati ed è giusto così. Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che sapevamo avrebbe avuto il palleggio che è la loro filosofia. L’espulsione ha condizionato e non so come sarebbe andata la partita".