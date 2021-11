Infortunato Danilo e Luca Pellegrini assente dalla lista Champions, Max Allegri per la sfida di Champions contro il Chelsea si è visto costretto a convocare Koni De Winter, ottimo prospetto della Juventus Under 23. Difensore che può fare praticamente tutti i ruoli della retroguardia, De Winter ha 19 anni ed è arrivato alla Juve dal Belgio nel 2018. L'escalation è stata quella di un giocatore che cresce bene, molto bene: Allievi, Primavera un paio d'anni, quest'anno è un titolare della formazione di Lamberto Zauli.



Già l'anno scorso, quando era nella Primavera, Andrea Pirlo l'aveva convocato per una gara di girone di Champions, contro il Barcellona. In questa stagione Allegri l'ha invece portato con sé nella trasferta di Napoli. Ancora non è sceso in campo, e sarà difficilissimo vederlo calcare il terreno di Stamford Bridge domani sera. Ma intanto, se c'è da coprire un "buco" in difesa, la scelta dell'allenatore bianconero come giovane da aggregare ricade su di lui. La crescita di De Winter passa anche da queste esperienze.

Curiosità, abbastanza significativa: Koni De Winter è stato subito notato da Allegri quest'estate e ha segnato il primo gol di questa stagione della Juventus, avendo sbloccato l'amichevole della Continassa contro il Cesena il 24 luglio.