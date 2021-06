Mi renderebbe felice vederlo in un club in grado di offrirgli ciò che gli abbiamo potuto offrire. Come è successo con Cristiano Ronaldo". Queste, invece, le parole su Max Allegri: "Fosse dipeso da me avrei tenuto Zidane, può tornare qui quando vuole, è casa sua. Lui ha l'ambizione di allenare la Francia e prima o poi ce la farà. Siamo contenti che Ancelotti sia tornato, non è una seconda scelta! Non abbiamo mai parlato con Allegri, Conte o Pochettino".