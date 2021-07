Continuano a spuntare clamorosi audio in cui Florentino Perez, presidente del Real Madrid, insulta la sua ex stella Cristiano Ronaldo: "E’ un pazzo. Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato. Non può essere normale", si apprende nelle conversazioni rese note da El Confidencial.Florentino Perez ha parlato anche dell'agente del fuoriclasse della Juventus, Jorge Mendes: "Lui è il rappresentante del presidente del Porto, con lui è tutto molto strano. Lui e Mendes hanno portato i soldi al russo (riferito al presidente del Chelsea Roman Abramovich) con Mourinho, Carvalho, Ferreira. E poi quello che succede con questi soldi è che li portano in Svizzera".