Florentino Perez, ad AS, ha commentato i prossimi step della Superlega.



NUOVI PASSI - "Stiamo considerando nuovi passi per la Superlega. Forse il modo migliore sarebbe far qualificare i primi quattro nel campionato nazionale per ogni stagione, con un sistema di qualificazione".



NUMERI - "Secondo KPMG, i 12 fondatori della ESL hanno perso 650 milioni di euro durante la pandemia. Questa stagione raggiungono 2.5 miliardi di euro. Club come il Bordeaux in Lingue 1 è già affondato".



CHAMPIONS - "Il format della nuova Champions non risolve nulla. Non lo è nemmeno questo format qui".