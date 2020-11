5









Sergio Ramos verso l'addio. Dopo le tante voci delle scorse settimane ecco nuove indiscrezioni, che rilanciano la separazione tra il capitano del Real Madrid e il club di cui ha fatto la storia. Sarà uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato, nonostante sia un over30, perché partirà alla scadenza del suo contratto e uno così a parametro zero non si può proprio farselo sfuggire. Tra due mesi sarà già libero di firmare con chi riterrà più opportuno. Il tempo stringe, tanto per le offerte, quanto per il Real Madrid, che però da quanto emerge nelle ultime ore non sembra aver intenzione di fare follie per lui. Che per i blancos è pilastro, punto di riferimento e bomber, con 100 gol appena raggiunti con la camiseta del Madrid.



INCREDIBILE - Hanno, infatti, del clamoroso le parole pronunciate da Florentino Perez nel colloquio con il giocatore. "Se ricevi una buona offerta, puoi andare. Lo comprenderò", avrebbe detto il presidente del Real al suo capitano, come riporta El Chiringuito. Parole d'addio per un pensiero che, parola più parola meno, si può riassumere così: sei libero di decidere il tuo futuro. Uno scenario difficilmente ipotizzabile fino a qualche settimana fa, mentre le pretendenti si scaldano. C'è anche la Juventus tra queste, nonostante le cifre elevate chieste da Sergio Ramos per l'ingaggio. I bianconeri sono attenti e proveranno a sfruttare la situazione, ma mantenendo una posizione chiara (la stessa del caso Alaba): esserci, ma senza fare follie non sostenibili a bilancio. E il Psg? E' la grande avversaria, con i club di Manchester presenti ma più indietro. Anche se da Parigi arrivano forte smentite di un possibile acquisto. In Francia assicurano che il PSG non sarebbe interessato al capitano del Real Madrid, specialmente ai 20 milioni di ingaggio a stagione di cui hanno parlato i media spagnoli. Asta aperta.