Le parole di Florentino Perez all'assemblea dei soci del Real Madrid: ​"La SuperLega è libertà. A causa della pandemia abbiamo cercato di cambiare le dinamiche del calcio affinché non muoia.È il progetto che finalmente proteggerà il Fair Play finanziario e quindi impedirà ai club di ricevere un grande sostegno finanziario.l'Ajax, arrivato in semifinale, è stato costretto a giocare il preliminare l'anno successivo. La SuperLega sarà aperta a variazioni in qualsiasi momento. I grandi club d'Europa hanno la responsabilità di pensare al futuro del calcio.12 club fra i più importanti d'Europa hanno annunciato la SuperLega e fondato una società con sede a Madrid, la UEFA ha negato qualsiasi dialogo con la SuperLega e ha raccontato una storia falsa.Non è accettabile che il presidente UEFA insulti il ​​presidente di uno dei club più importanti della storia.Questi club lavorano affinché il calcio continui ad interessare le nuove generazioni. Ad ogni modo, devo ricordare alla UEFA chi è il Real Madrid. È il club di maggior successo nella storia del calcio che ha vegliato sulle tradizioni del calcio quando erano in pericolo.