Il flop del Psg è forte e rumoroso. Fuori dopo tutti gli investimenti, fuori dalla Champions League contro il Real Madrid di Florentino Perez. Proprio al Bernabeu, proprio contro il Presidente blanco, il numero uno della Superlega che sfida e batte il nuovo capo dell'Eca e amico di Ceferin, in una sfida che un po' rappresentava anche questa contrapposizione. Mondi diverse, idee opposte e screzi che vanno avanti da molto tempo, anche con la questione Mbappé sul mercato. Ecco perché il pranzo prima della gara non è stato dei più sereni: un po' di tensione, un po' di gelo e anche qualche provocazione. Come scrive la Repubblica, Perez avrebbe fatto servire due bottiglie di vino da 9 euro come provocazione per il pranzo. La sera, poi, è arrivato il blitz negli spogliatoi di Al Khelaifi con urla e minacce verso gli arbitri.