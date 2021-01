Se l’Udinese ha innalzato il suo livello, uscendo dal fastidioso vortice che la trascinava verso il basso nelle ultime stagioni, lo deve anche a Pereyra, tornato in estate dopo la maturazione definitiva al Watford. Stasera ritroverà la Juventus e La Gazzetta dello Sport ha riperso il suo cammino all’ombra della Mole. 35 presenze per l’argentino con una media di oltre 65 minuti per partita, 4 reti e 3 assist a referto, con 12 apparizione anche in Champions League.